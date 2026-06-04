Olise në top formë para Kupës së Botës, ‘poshtëron’ dy bashkëlojtarë në stërvitje
Një video e re mahnitëse stërvitore nga kampi francez ka treguar se sulmuesi anësor, Michael Olise, aktualisht duket plotësisht i pandalshëm në seancat stërvitore.
Pamjet që u bënë virale nxjerrin në pah sulmuesin e Bayern Munuchut që shfaq nivelin e tij suprem duke dribluar dy bashkëlojtarë të Francës.
Olise mori topin dhe për ta ndaluar atë shkuan sulmuesi Jean-Philippe Mateta dhe mesfushori Adriel Rabiot, por të dy mbeten bosh nga driblimi i tij magjik.
Aftësia e jashtëzakonshme teknike e Olises dhe ndryshimi i shpejtë i ritmit i lanë të dy bashkëlojtarët e tij të ngrirë plotësisht gjatë stërvitjes intensive.
🌪️ Michael Olise 🌪️ pic.twitter.com/T9f9bPjLzk
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2026
Sekuenca madhështore i ka emocionuar shumë tifozët në mbarë botën, duke dëshmuar bukur se sulmuesi i aftë po arrin kulmin e tij në kohën e përsosur.
Olise ka qenë në “zjarr” për gjigantët gjermanë Bayern Munich këtë sezon, duke i shkatërruar vazhdimisht mbrojtjet elitare evropiane javë pas jave.
Forma e tij spektakolare në kampionatin vendas sugjeron se organizatori dinamik i lojës mund ta ndihmojë kombin e tij të fitojë turneun shumë të pritur të Kupës së Botës këtë verë. /Telegrafi/