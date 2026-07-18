Oligarkët rusë po nxjerrin kapitalin jashtë vendit, rritet frika për krizë ekonomike
Oligarkët rusë të lidhur me Kremlinin kanë nisur të zhvendosin në mënyrë masive kapitalet e tyre jashtë vendit, në një sinjal që sipas analistëve tregon rritjen e pasigurisë për të ardhmen ekonomike të Rusisë.
Sipas vlerësimeve të publikuara nga burime të ndryshme, biznesmenët e afërt me pushtetin në Moskë po përpiqen të mbrojnë pasuritë e tyre nga rreziqet e mundshme, ndërsa ekonomia ruse po përballet me presion të madh për shkak të sanksioneve ndërkombëtare, shpenzimeve të larta ushtarake dhe dobësimit të disa sektorëve ekonomikë.
Oligarkët, të cilët për vite me radhë kanë qenë ndër përfituesit kryesorë të sistemit ekonomik rus, dyshohet se kanë frikë nga një valë e re ndërhyrjesh shtetërore, përfshirë marrjen nën kontroll të kompanive private ose transferimin e aseteve drejt strukturave të lidhura me shtetin.
“Kur edhe njerëzit më të afërt me pushtetin fillojnë të shqetësohen, kjo është një shenjë e problemeve të thella”, vlerësojnë kritikët e Kremlinit, shkruan bloomberg.
Megjithatë, autoritetet ruse kanë mohuar vazhdimisht se ekonomia e vendit ndodhet në krizë dhe kanë deklaruar se Rusia ka arritur të përshtatet me sanksionet perëndimore.
Zhvendosja e kapitalit nga biznesmenët më të pasur shihet si një tregues i rëndësishëm i klimës së pasigurisë, ndërsa ekonomia ruse vazhdon të jetë e varur nga shpenzimet shtetërore dhe sektori i mbrojtjes. /Telegrafi/