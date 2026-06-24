OKB: Pothuajse 1.7 milion palestinezë të zhvendosur përballen me kushte të tmerrshme në Gaza
OKB ka paralajmëruar se gati 1.7 milion palestinezë të zhvendosur, rreth 80 për qind e popullsisë së Gazës, jetojnë në kushte jashtëzakonisht të këqija në gati 1,600 vende të zhvendosura, me mungesa akute të ujit, strehimit dhe shërbimeve bazë.
Duke cituar Zyrën për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, tha në një konferencë për shtyp të martën se "bombardimet, të shtënat me armë zjarri, bombardimet dhe sulmet ajrore vazhdojnë të dëmtojnë civilët në të gjithë Rripin e Gazës".
Ai vuri në dukje se UNICEF njoftoi në një postim në mediat sociale se një vajzë 17-vjeçare, një nga Kampionët e saj të të Rinjve, u vra ndërsa po shkonte për të dhënë provimin e shkollës së mesme.
"Ne përsërisim se civilët, përfshirë fëmijët, duhet të mbrohen gjithmonë", tha Dujarric.
Ai theksoi se një vlerësim i sapo publikuar i vendeve të zhvendosura zbuloi se të paktën 59,000 strehimore individuale strehojnë më shumë se tetë persona secila, ndërsa rreth 38,500 njerëz flenë në natyrë.
"Rreth 600,000 njerëz në vendet e vlerësuara nuk kanë qasje të mjaftueshme në ujë të pijshëm", tha ai, duke shtuar se "gjysma e vendeve nuk kanë kullues të dukshëm dhe pothuajse gjysma raportuan rreziqe zjarri pranë strehimoreve".
Dujarric raportoi se infektimi me brejtës u regjistrua në 80 për qind të vendeve, dhe kanalizime të hapura dhe mbeturina të akumuluara ishin të pranishme në më shumë se gjysmën e vendeve.
"Në pothuajse 250 vende, që strehojnë gati 250,000 njerëz, u raportuan incidente që përfshinin municione shpërthyese", tha ai.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 1,027 persona dhe kanë plagosur 3,280 të tjerë, sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës.
Armëpushimi u arrit pas dy vitesh të një lufte të nisur nga Izraeli në tetor 2023.
Ofensiva vrau më shumë se 73,000 palestinezë dhe plagosi mbi 173,000 të tjerë, ndërsa shkatërroi rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës, me OKB-në që vlerëson kostot e rindërtimit në afërsisht 70 miliardë dollarë. /Telegrafi/