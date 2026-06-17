OKB: 58 shtete dhe territore janë të kontaminuara nga minat tokësore
Një raport nga Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut zbuloi se të paktën 58 shtete dhe territore ishin të mbushura me mina tokësore në vitin 2025.
“Është thellësisht shqetësuese që, pothuajse 30 vjet pas miratimit të Traktatit për Ndalimin e Minave Kundër Personelit, këto armë shpërthyese vazhdojnë të vrasin dhe plagosin njerëz, shpesh dekada pasi janë vendosur ”, tha Komisioneri i Lartë Volker Turk në një njoftim për shtyp.
“Është e nevojshme që të gjitha shtetet të angazhohen për t’i dhënë fund prodhimit, përdorimit dhe transferimit të këtyre armëve dhe për të intensifikuar bashkëpunimin për të hequr minat që janë vendosur tashmë”, shtoi ai.
Sipas këtij raporti, i cili bazohet në informacione nga agjencitë qeveritare, OJQ-të, organizatat humanitare dhe shoqëria civile, të paktën 1,945 persona u vranë dhe 4,325 u plagosën nga minat tokësore dhe mbetjet shpërthyese të luftës në vitin 2024.
Në njoftimin e saj, Fushata Ndërkombëtare për Ndalimin e Minave Kundër Personelit (ICBL) raporton më shumë se 5,000 vdekje dhe lëndime në vitin 2025 në 40 vende.
90% e viktimave janë civilë.
Midis vendeve të prekura nga minat tokësore janë Myanmari, Siria, Afganistani, Ukraina, Nigeria, Mali, Jemeni dhe Burkina Faso. /Telegrafi/