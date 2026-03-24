Gjykata e Posaçme ka rrëzuar kërkesën e presidentit të Partisë së Lirisë, Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë.

Meta kërkoi zëvendësimin e masës kundrejt një garancie financiare prej 50 mijë euro. Ish-presidenti nuk ishte i pranishëm në seancë, por u përfaqësua nga avokati mbrojtës Kujtim Cakrani.

Në një deklaratë për mediat pas seancës, Cakrani tha se do të ankimojë vendimin e GJKKO. /Telegrafi/

