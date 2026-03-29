Oficeri i policisë izraelite e quajti ministrin Ben-Gvir me 13 vepra penale, kriminel të dënuar - ballafaqohet me masa disiplinore
Një oficer policie izraelit do të përballet me masa disiplinore pasi iu referua Ministrit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir si një "kriminel të dënuar", transmeton Telegrafi.
Raporti i Haaretz tha se policia arriti në përfundimin në hetimin e saj se përshkrimi i Ben-Gvir si një "kriminel i dënuar" përbënte një "deklaratë politike", pavarësisht të dhënave të tij penale, duke përfshirë dënime për 13 vepra penale, midis tyre "mbështetje për një organizatë terroriste".
Ben-Gvir, i cili është akuzuar për përpjekjen për ta shndërruar policinë në një "milici private", ka dënime që përfshijnë nxitje për racizëm, identifikim me një organizatë terroriste, propagandë për një organizatë terroriste, pjesëmarrje në një tubim të paligjshëm, pjesëmarrje në një trazirë dhe dëmtim të pronës.
Prokurori i Përgjithshëm Gali Baharav-Miara më parë i kërkoi Gjykatës Supreme të shkarkonte Ben-Gvir nga detyra, duke përmendur ndërhyrje të paligjshme politike në polici dhe dëmtim të rendit demokratik.
Gjykata Supreme shtyu një seancë dëgjimore mbi kërkesën për më 15 prill. /Telegrafi/