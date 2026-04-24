Oficeri i FSK-së shkëlqen në trajnim elitar në Mbretërinë e Bashkuar
Nëntoger Endi Sherifi nga Forca e Sigurisë së Kosovës ka përfunduar me sukses një nga trajnimet më sfiduese të këmbësorisë në Ushtrinë Britanike, i njohur si PCBC (Platoon Commander Battle Course), i zhvilluar në Brecon, Uells.
Gjatë kursit intensiv, Sherifi ka dëshmuar përkushtim të lartë, profesionalizëm dhe aftësi të avancuara udhëheqëse, duke u veçuar në mesin e pjesëmarrësve ndërkombëtarë.
Në vlerësim të performancës së tij, ai është nderuar me Mirënjohje të Veçantë nga Komandanti i Shkollës së Këmbësorisë, çmim i cili iu dorëzua nga Shefi i Shtabit të Forcave Tokësore, Gjeneralmajor Carl Boswell.
Forca e Sigurisë së Kosovës e ka cilësuar këtë arritje si dëshmi të përkushtimit dhe profesionalizmit të pjesëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë të përfaqësojnë vendin me dinjitet në arenën ndërkombëtare dhe të ngritin standardet e forcës.