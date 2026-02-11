Oferta marramendëse e klubit nga Liga Premier për Endrick
Sulmuesi brazilian Endrick po shkëlqen gjatë huazimit të tij te Olympique Lyon dhe ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve të mëdha evropiane.
Tottenham Hotspur ka vendosur të ndërmarrë një ofensivë të fuqishme për ta transferuar talentin 19-vjeçar, duke e parë si figurën kyçe të projektit të ri sportiv.
Klubi londinez synon të rikthejë entuziazmin te tifozët dhe ta ndërtojë të ardhmen rreth një lojtari që premton gola dhe spektakël.
Drejtuesit e Tottenhamit kanë përgatitur një plan financiar prej 100 milionë eurosh për të bindur Real Madridin të heqë dorë nga një prej talenteve më të mëdha të së ardhmes.
Edhe pse madrilenët e konsiderojnë Endrick pjesë të planeve afatgjata, një ofertë e tillë e konsiderueshme mund të merret seriozisht në analizat e klubit.
Situata aktuale sportive e Spurs, me rezultate të paqëndrueshme, e bën edhe më urgjente afrimin e një lideri në repartin ofensiv.
Endrick ka realizuar pesë gola dhe ka dhënë një asistim në vetëm gjashtë ndeshje me Lyonin, duke dëshmuar efikasitet dhe pjekuri përtej moshës së tij.
Këto paraqitje kanë rritur ndjeshëm interesimin e Tottenhamit, i cili kërkon një sulmues që garanton ndikim të menjëhershëm.
Në anën tjetër, prioriteti i lojtarit është të ketë vazhdimësi dhe rol protagonist për të vijuar zhvillimin profesional.
Klubi anglez është i gatshëm t’i ofrojë jo vetëm një kontratë të përmirësuar, por edhe një projekt të ndërtuar rreth tij, duke i besuar “çelësat” e sulmit që nga dita e parë.
Negociatat pritet të intensifikohen në javët në vijim, ndërsa Real Madridi po balancon aspektin financiar me atë sportiv.
Nëse arrihet marrëveshja, transferimi i Endrick mund të shënojë një nga lëvizjet më të bujshme të verës dhe një epokë të re për Tottenhamin. /Telegrafi/