OBRM-PDUKM: Zaev dhe Filipçe u dhanë njerëzve të tyre licenca për kultivimin e kanabisit, skandali i fundit lidhet me ta
OBRM-PDUKM ka reaguar ndaj ish-kryeministrit Zoran Zaev, duke e akuzuar atë, siç thonë ata, se po mbron krimin në lidhje me konfiskimet e mëdha të drogës në rajonin e Strumicës.
Partia pretendon se ditët e fundit publiku ka qenë dëshmitar i konfiskimit të sasive të konsiderueshme të drogës, të cilat, sipas akuzave të tyre, burojnë nga kompani dhe individë të afërt me Zaevin dhe rrethin e tij politik.
"Mishërimi i krimit, koka e oktapodit në korrupsion dhe udhëheqësi në hije i LSDM-së-së, Zoran Zaev ka dalë në mbrojtje të krimit të tij, i cili ditët e fundit është sekuestruar në formën e drogës nga Strumica e tij e lindjes. Miqtë e tij të parë, të cilëve ai, së bashku me Venko Filipçen, u dhanë licenca për kultivimin e marijuanës për qëllime mjekësore, i shohim këto ditë se ata nuk e përdorën kanabisin për këtë, por për shitjen e paligjshme të një produkti të paligjshëm - drogës. Mbi 20 ton drogë u eksportua vetëm nga kompania "CBD Medplant" në pronësi të Hristijan Kotev, djali i Toni Kotev, drejtor gjatë kohës së Zaevit. Zaev dhe Venko u dhanë licenca këtyre njerëzve, dhe ne shohim se si përfundoi. Zaev është babai i biznesit të Kanabisit. Pra, le të thotë nëse familja e tij dhe njerëzit e afërt me të janë të përfshirë në atë biznes? Pse gënjen publikisht? Përveç kësaj, ka prova se ai ndërtoi rrokaqiej në Dubai dëshmi nga të njohurit dhe bashkëpunëtorët e tij që e thonë publikisht këtë. Zaev duhet të thotë publikisht mbi çfarë baze dhe si mori një vizë të artë në Dubai? A ka Zaev aq shumë frikë nga përgjegjësia sa duket se po fillon të bëhet klaustrofobik? Zaev ka konfirmuar se ai drejton LSDM-në, dhe Venko është parakaluesi. Do të ketë përgjegjësi dhe drejtësi!”, thonë nga OBRM-PDUKM.