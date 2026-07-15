OBRM-PDUKM: LSD, BDI dhe "E Majta" janë zbuluar, nuk po ia dalin mbanë me teatrin e keq politik me të cilin po e bllokojnë me vetëdije Kodin Zgjedhor
Teatri politik i LSDM-së, "Të Majtës" dhe BDI-së është zbuluar, është vërtetuar se ata nuk kanë ndërmend të bien dakord për një Kod të ri Zgjedhor dhe se po e bllokojnë atë me vetëdije, thonë nga OBRM-PDUKM përmes një kumtese.
"E vërteta ka dalë në pah para syve të të gjithë publikut se LSD, "E Majta" dhe BDI janë të koordinuara dhe kanë një qëllim të vetëm, që nuk është miratimi i një Kod të ri Zgjedhor.
Teatri i keq politik i SDS-së, BDI-së dhe "E Majta" është zbuluar. Disa bënë thirrje publikisht për bisedime, të tjerë i refuzuan ato në mënyrë demonstrative, dhe në thelb të gjithë po punojnë për të njëjtin rezultat, që të mos ketë marrëveshje.
Ky është një skenar i menduar mirë nga LSD, "E Majta" dhe BDI, jo një mosmarrëveshje politike.
LSD, "E Majta" dhe BDI nuk kanë interes të miratojnë rregulla moderne zgjedhore, as të lehtësojnë votimin e diasporës maqedonase. Në vend të reformave, ata zgjedhin bllokada, llogaritje dhe llogaritje politike.
Arsyeja është e qartë, dhe është të përgatisin alibinë e tyre për ciklin e ardhshëm zgjedhor.
Disa do t’i referohen rekomandimeve të OSBE-së dhe ODIHR-it, të tjerë do të flasin për kushtet e fushatës zgjedhore, e të tjerë do të pretendojnë se vullneti i qytetarëve nuk u respektua. Këto janë justifikime që ata i përgatisin paraprakisht sepse nuk kanë argumente", thonë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/