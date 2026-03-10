Nvidia mbështet vizionin e Mira Muratit, investon në Thinking Machines Lab
Nvidia ka bërë një “investim të konsiderueshëm” në Thinking Machines Lab të Mira Muratit si pjesë e një partneriteti strategjik afatgjatë, njoftuan kompanitë të martën.
Thinking Machines Lab është një "startup" i inteligjencës artificiale (AI) që shqiptarja themeloi vitin e kaluar dhe synon të krijojë sisteme AI që janë “më të kuptueshme, të personalizueshme dhe përgjithësisht më të afta”, sipas faqes së saj zyrtare.
Kompania ka mbajtur punën e saj kryesisht të fshehtë dhe ka ndarë pak detaje rreth ambicieve afatgjata.
Nvidia ka qenë një nga fituesit më të mëdhenj të bumit të AI, sepse prodhon njësitë e përpunimit grafik (GPU) që janë të nevojshme për të trajnuar modelet dhe për të ekzekutuar ngarkesa të mëdha. Ajo ka investuar në një numër “startup” të njohura të AI në vitet e fundit, përfshirë OpenAI dhe Anthropic, të cilat janë gjithashtu klientë të saj.
Murati është ish-CTO e OpenAI, dhe shërbeu si CEO e përkohshme e kompanisë kur Sam Altman u shkarkua përkohësisht në 2023. Ajo u largua nga OpenAI vitin pasues dhe që atëherë ka qëndruar kryesisht larg syrit të publikut.
Si pjesë e partneritetit me Nvidia, Thinking Machines Lab gjithashtu ka pranuar të vendosë të paktën një gigavat të sistemeve Vera Rubin të Nvidias, ofrimi më i avancuar i prodhuesit të çipeve, i cili pritet të dërgohet në gjysmën e dytë të vitit.
Kompanitë nuk pranuan të ndajnë detaje shtesë rreth madhësisë së investimit të Nvidias.
“Thinking Machines ka mbledhur një ekip të klasit botëror për të avancuar frontierën e AI”, tha CEO i Nvidias, Jensen Huang. “Ne jemi të entuziazmuar të bashkëpunojmë me Thinking Machines për të realizuar vizionin e tyre emocionues për të ardhmen e AI”, shtoi ai.
Startupi publikoi produktin e tij të parë, të njohur si Tinker, në tetor, i cili është një ndërfaqe programimi (API) që u lejon studiuesve dhe zhvilluesve të përshtatin modelet AI. Thinking Machines Lab mbledhi 2 miliardë dollarë nga investitorët në korrik. /Telegrafi/