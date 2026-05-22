Studim: Inteligjenca artificiale po riformëson tregtinë globale
Një studim i kohëve të fundit zbulon se Al po shfaqet me shpejtësi si një forcë e re që formëson tregtinë globale dhe po kontribuon në varësinë digjitale në rritje të Evropës.
Studimi, i publikuar nga siguruesi ndërkombëtar austriak i kreditit Acredia në bashkëpunim me Allianz Trade, tregon se Al jo vetëm që po transformon teknologjitë, por edhe zinxhirë të tërë furnizimi, flukse tregtare dhe varësi gjeopolitike.
Sipas studimit, Evropa në veçanti rrezikon të humbasë ndikimin brenda blloqeve globale të teknologjisë.
Autorët vërejnë se tregtia globale e mallrave të lidhura me Al është pothuajse katërfishuar gjatë dekadës së fundit, duke u rritur nga afërsisht 1 trilion dollarë në 3.8 trilion dollarë.
Produktet dhe infrastruktura e lidhur me Al tani përbëjnë afërsisht 15 përqind të tregtisë globale të mallrave.
Azia kontrollon një pjesë të madhe të zinxhirit të vlerës, nga gjysmëpërçuesit dhe teknologjitë e ruajtjes së të dhënave deri te qendrat e të dhënave.
“Gara globale për Al është shndërruar prej kohësh në një garë për infrastrukturë, të dhëna dhe ndikim ekonomik”, shpjegon në studim Michael Kolb, anëtar i Bordit Ekzekutiv të Acredia-s.
“Kushdo që kontrollon çipat, qendrat e të dhënave dhe platformat, do të kontrollojë gjithashtu pjesë të konsiderueshme të krijimit të vlerës globale në të ardhmen”, shtoi ai.
Studimi merr një këndvështrim veçanërisht kritik ndaj pozicionit të Evropës në garën globale të Al.
Ndërsa SHBA-të po investojnë miliarda në infrastrukturën cloud, fuqinë kompjuterike dhe platformat digjitale, Evropa po mbetet ndjeshëm prapa.
Sipas analizës, kapaciteti i qendrave operative të të dhënave në Evropë është afërsisht katër herë më i ulët se ai i SHBA-së.
Në të njëjtën kohë, varësia e Evropës nga ofruesit e teknologjisë amerikane po rritet.
Autorët e studimit paralajmërojnë se, me përdorimin në rritje të shërbimeve të inteligjencës artificiale, miliarda euro mund të rrjedhin çdo vit nga Evropa tek ofruesit e shërbimeve në SHBA.
Sipas autorëve të studimit, tensionet politike dhe konfliktet tregtare mund të kenë një ndikim të madh në çmime, disponueshmëri dhe zinxhirët e furnizimit. /Telegrafi/