Nunez pranë rikthimit në Ligën Premier, dy rivalët e Liverpoolit po e kërkojnë me ngulm
Darwin Nunez është shndërruar në një nga emrat më të kërkuar në Ligën Premier pas aventurës së tij në futbollin e Lindjes së Mesme me Al-Hilal. Sulmuesi uruguaian, 26 vjeç, nuk e ka humbur statusin si futbollist vendimtar pavarësisht periudhës së fundit në ligën saudite.
Si Chelsea ashtu edhe Newcastle United e kanë identifikuar sulmuesin uruguaian si pjesën ideale për t’u shtuar agresivitet dhe fuqi reparteve të tyre ofensive. Pas një periudhe te Liverpooli, ku tregoi shkëndija të talentit të padiskutueshëm, por pa arritur të “shpërthejë” plotësisht, sulmuesi tani po kërkon rehabilitim dhe rikthim të madh në Angli.
Pavarësisht kontratës fitimprurëse në Arabi, lojtari duket i vendosur që së shpejti ta rikthejë konkurrueshmërinë në nivelin më të lartë të futbollit europian. Përballja mes “Bluve të Londrës” dhe “Laraskave” pritet të jetë një nga telenovelat më të mëdha të afatit kalimtar të verës.
Nunez e di se stili i tij i lojës, i bazuar në fuqi fizike dhe sulm të vazhdueshëm të hapësirave, i përshtatet për mrekulli ritmit britanik. Dëshira për t’u rikthyer në Europë i ka vënë në alarm departamentet teknike të klubeve më të fuqishme në ishull.
Projekti i Newcastle synon një hap të madh cilësor dhe e sheh reprezentuesin uruguaian si pasuesin ideal për ta udhëhequr sulmin.
Ndërkohë, në “Stamford Bridge”, drejtuesit sportivë po kërkojnë një profil që kombinon rininë me përvojë ndërkombëtare, për ta rigjallëruar një skemë që kohët e fundit është bërë e parashikueshme.
Nunez do të sillte pikërisht fuqinë fizike që tifozët e Chelseat e vlerësojnë shumë, duke i frikësuar edhe mbrojtjet më të forta kundërshtare.
Situatën e lojtarit po e ndjek edhe Juventus, megjithëse fuqia financiare e klubeve angleze duket se ka përparësi.
Nunez ka fjalën e fundit për të ardhmen e tij, por kontaktet mes ndërmjetësve dhe klubeve angleze janë intensifikuar në orët e fundit të muajit./Telegrafi/