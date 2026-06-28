Numri i të vdekurve nga tërmeti në Venezuelë rritet në 1,430, ndërsa kërkimet për të mbijetuarit vazhdojnë
Numri i të vdekurve nga tërmeti në Venezuelë rritet në 1,430, ndërsa ekipet e shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuarit e dy tërmeteve vdekjeprurëse që goditën Venezuelën në fillim të kësaj jave.
Vendi u godit nga dridhje të njëpasnjëshme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 të mërkurën, duke shkaktuar shkatërrime të gjera dhe duke plagosur pothuajse 4,000 njerëz, transmeton Telegrafi.
Të paktën 383 ndërtesa, 13 spitale, 25 qendra tregtare dhe 1,002 struktura të tjera thuhet se janë prekur nga tërmetet. Dhjetëra mijëra njerëz thuhet se janë ende të zhdukur.
Ekipet e ndihmës së shpejtë nga e gjithë bota tani po mbështesin operacionet e kërkimit në Venezuelë, me ekipe nga e gjithë Bashkimi Evropian të vendosura në disa nga zonat më të goditura të vendit.
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Më shumë se 520 ekipe shpëtimi nga e gjithë BE-ja janë mobilizuar, me Republikën Çeke, Francën, Gjermaninë, Italinë, Holandën, Portugalinë, Spanjën dhe Luksemburgun që kanë ofruar ndihmë, sipas departamentit të Operacioneve të Mbrojtjes Civile dhe Ndihmës Humanitare të Komisionit Evropian.
Ja çfarë dihet deri më tani për përpjekjet e shpëtimit të Evropës dhe SHBA-së.
Spanja
Spanja ka vendosur 59 personel ushtarak nga Njësia e saj e Emergjencave Ushtarake, dy inxhinierë të ushtrisë dhe tetë njësi me qen për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit.
Ekipi i shpëtimit, pjesë e Batalionit të 2-të të Ndërhyrjes Emergjente, përdor qen kërkimi të trajnuar posaçërisht, kamera dhe gjeofona për të kryer kërkime.
Dyzet personel dhe katër qen nga ekipi i Emergjencave dhe Reagimit të Shpejtë të Madridit kanë zbarkuar gjithashtu në Venezuelë dhe do të shkojnë në kryeqytet, Karakas.
Holanda
Specialistë nga ekipi i Kërkimit dhe Shpëtimit Urban të Holandës janë nisur nga Baza Ajrore e Eindhovenit për në Venezuelë së bashku me qentë e tyre të kërkimit.
Ekipi përbëhet nga 64 ekspertë dhe tetë qen kërkimi.
Zvicra
Zvicra ka dërguar 80 specialistë, tetë qen kërkimi dhe 18 ton pajisje në Venezuelë.
"Pas mbërritjes, ekipet do të koordinohen me autoritetet lokale për të kërkuar, pastruar dhe shpëtuar viktimat e tërmetit të varrosura nën rrënoja", tha ministria e jashtme zvicerane.
Italia
Roma po vendos forcat e saj ajrore, si dhe personel nga Njësia e Krizave e ministrisë së punëve të jashtme, ministria e mbrojtjes, brigada e zjarrfikësve dhe departamenti i mbrojtjes civile.
Ministria italiane e Mbrojtjes njoftoi të shtunën në mëngjes se aeroplani i saj i parë ushtarak kishte zbarkuar në Venezuelë, duke transportuar ekipe kërkim-shpëtimi. Një aeroplan i dytë ishte gjithashtu gati për të transportuar personel dhe specialistë shtesë, tha ajo.
Franca
Franca po vendos një detashment nga Regjimenti i 4-t dhe i 7-të i Trajnimit dhe Ndërhyrjes së Sigurisë Civile, sipas Drejtorisë së Përgjithshme për Mbrojtjen Civile dhe Menaxhimin e Krizave.
Detashmenti përfshin specialistë shpëtimi dhe pastrimi rrënojash, si dhe ekipe mjekësore dhe njësi qensh.
Shtetet e Bashkuara
Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha se shtetet e Kalifornisë dhe Virxhinias kanë dërguar ekipe kërkim-shpëtimi në Venezuelë.
Ata mbështeten nga personeli ushtarak amerikan dhe përfshijnë mjekë, inxhinierë dhe zjarrfikës, si dhe qen kërkimi.
Komanda Jugore e SHBA-së ka vendosur gjithashtu avionë transporti, helikopterë Chinook dhe anijen luftarake USS Billings për të mbështetur Karakasin.
Duke shkruar në llogarinë e tij në Truth Social, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha më parë këtë javë se SHBA-të ishin “të gatshme, të gatshme dhe të afta për të ndihmuar” Venezuelën. /Telegrafi/