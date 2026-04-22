Numri i imigrantëve në BE është rritur në 64 milionë - më së shumti prej tyre jetojnë në Gjermani
Numri i imigrantëve që jetojnë në Bashkimin Evropian është rritur në një rekord prej 64,2 milionë në vitin 2025, që është rreth 2,1 milionë më shumë se një vit më parë, sipas një raporti të publikuar nga Qendra për Kërkime dhe Analizë të Migracionit.
Para 16 vitesh, pra në vitin 2010, numri i imigrantëve ishte 40 milionë, thuhet në raport, duke u bazuar në të dhënat e Eurostat-it dhe Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët.
Gjermania vazhdon të jetë vendi më i madh në BE për nga numri i personave të lindur jashtë vendit, me gati 18 milionë, nga të cilët 72 për qind janë në moshë pune, ndërsa Spanja ka shënuar rritjen më të shpejtë së fundmi, duke shtuar rreth 700 mijë persona, çka e ka çuar numrin e banorëve të lindur jashtë vendit në 9,5 milionë.
“Gjermania mbetet destinacioni kryesor për migrantët në Evropë, si në shifra absolute, ashtu edhe në mënyrë të konsiderueshme në raport me popullsinë e saj”, tha Tommaso Frattini, një nga autorët e raportit, shkruajnë mediat.
Studimi thekson se modelet e migracionit janë të pabarabarta në gjithë bllokun, ku Luksemburgu, Malta dhe Qipro kanë një përqindje më të lartë të imigrantëve në raport me madhësinë e popullsisë së tyre.
Kërkesat për azil gjithashtu janë të përqendruara në disa vende, ku Spanja, Italia, Franca dhe Gjermania përbëjnë gati tre të katërtat e të gjitha kërkesave për azil. Gjermania ka pasur gjithashtu numrin më të madh të përgjithshëm të refugjatëve, me 2,7 milionë. /Telegrafi/