Nuk u bë shumë bujë, por Man City transferoi në momentet e fundit edhe një lojtar për 75 milionë euro
Manchester City përfundoi zyrtarisht të martën mbrëma nënshkrimin e sulmuesit të krahut senegalez Iliman Ndiaye nga Evertoni për një shumë prej 65 milionë funtesh (75 milionë eurosh).
Ish-kampionët e Ligës Premier kanë rënë dakord të paguajnë 60 milionë funte (69 milionë euro) paraprakisht, me 5 milionë funte (6 milionë euro) të tjera bonuse që lidhen me performancën. Ndiaye ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare.
“Manchester City është i kënaqur të njoftojë nënshkrimin e Iliman Ndiaye me një kontratë pesëvjeçare”, shkruante në njoftimin e Cityt.
Welcome to City, Iliman 🩵 pic.twitter.com/u3WWUpVQOg
— Manchester City (@ManCity) September 1, 2026
Transferimi i 26-vjeçarit te City erdhi pasi përpjekja e vonë e Tottenham Hotspur për ta nënshkruar atë dështoi në ditën e fundit të afatit. Spurs thuhet se kishin rënë dakord si me Evertonin ashtu edhe me lojtarin, por marrëveshja dështoi pasi Richarlison nuk arriti të binte dakord për kushtet personale për një transferim të veçantë në Goodison Park.
City kishte qenë duke negociuar në prapaskenë dhe veproi shpejt për të siguruar Ndiayen pasi marrëveshja e Tottenhamit dështoi.
He's here 🤩🇸🇳 pic.twitter.com/MhVNGqt7cI
— Manchester City (@ManCity) September 1, 2026
Ndryshe, Ndiaye e vendosi veten si një sulmues me ndikim gjatë dy sezoneve të tij te Everton, duke bërë 74 paraqitje dhe duke shënuar 17 gola gjatë kohës së tij në Goodison Park.
Gjatë sezonit 2025/26, ai bëri 32 paraqitje në Ligën Premier, duke qenë titullar në çdo ndeshje dhe duke luajtur 2,791 minuta. Ai shënoi gjashtë gola, përfshirë dy penallti, dha tre asistime dhe krijoi 32 raste për shënim. /Telegrafi/