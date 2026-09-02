Liverpooli mbyll afatin kalimtar, kjo është skuadra e plotë për sezonin e ri
Liverpooli ka kaluar një verë mjaft aktive në afatin kalimtar, edhe pse fushata e transferimeve nuk ka shkuar plotësisht sipas pritshmërive.
“Të Kuqtë” kanë bërë disa afrime të bujshme dhe kanë ndërtuar një skuadër të gjerë për sezonin e ri.
Trajneri Andoni Iraola tashmë ka në dispozicion një grup prej 29 lojtarësh të ekipit të parë, edhe pse ish-mbrojtësi dhe analisti Jamie Carragher ka ngritur pikëpyetje për balancën e skuadrës.
Në këtë listë përfshihen edhe disa lojtarë që mungojnë prej kohësh për shkak të dëmtimeve.
Ndërkohë, afrimi i ri Lucca Brughmans nuk është pjesë e saj, pasi është rikthyer menjëherë te Genk në formë huazimi për pjesën tjetër të sezonit.
Portierë: Alisson, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Vitezslav Jaros, Harvey Davies.
Mbrojtës: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Jeremy Jacquet, Milos Kerkez, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Kostas Tsimikas, Jeremie Frimpong, Ronald Araujo.
Mesfushorë: Wataru Endo, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Trey Nyoni, James McConnell.
Sulmues: Alexander Isak, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Victor Munoz, Bradley Barcola, Lewis Koumas, Rio Ngumoha.
Liverpooli hyn kështu në sezonin e ri me një skuadër prej 29 futbollistësh, duke pasur në dispozicion një numër të madh alternativash në repartet e ndryshme. /Telegrafi/