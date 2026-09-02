Arsenali mbyll afatin kalimtar, kjo është skuadra e plotë për sezonin e ri
Arsenali ka përfunduar fushatën e transferimeve të verës, duke afruar pesë futbollistë të rinj dhe duke u ndarë me nëntë lojtarë. Megjithatë, një tjetër largim pritet të zyrtarizohet në ditët në vijim.
Pas përfundimit të afatit kalimtar më 1 shtator, “Topçinjtë” kanë një skuadër prej 24 lojtarësh për ekipin e parë.
Portierë: David Raya, Kepa Arrizabalaga, Illan Meslier.
Mbrojtës: William Saliba, Cristhian Mosquera, Ben White, Piero Hincapie, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber, Ezri Konsa, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly.
Mesfushorë: Martin Odegaard, Eberechi Eze, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Bruno Guimaraes, Declan Rice.
Sulmues: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Christos Tzolis, Noni Madueke, Kai Havertz, Max Dowman.
Gabriel Martinelli është gjithashtu zyrtarisht pjesë e skuadrës, por pritet të kompletojë transferimin e tij te Al Hilal para mbylljes së afatit kalimtar në Arabinë Saudite, të dielën më 6 shtator.
Arsenali hyn kështu në sezonin e ri me një skuadër të pasur me alternativa në të gjitha repartet, pas një vere me lëvizje të rëndësishme në afatin kalimtar. /Telegrafi/