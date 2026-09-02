Man Utd mbyll afatin kalimtar me 30 lojtarë, ja skuadra e plotë për sezonin e ri
Manchester United ka qenë një nga klubet më pak aktive në tregun e transferimeve gjatë afatit kalimtar të verës, pavarësisht se ka afruar katër futbollistë për ekipin e parë.
“Djajtë e Kuq” nuk arritën të transferonin një mbrojtës të majtë apo një sulmues të ri, ndërsa gjithashtu nuk u realizuan disa prej largimeve që klubi kishte planifikuar.
Si rezultat, trajneri Michael Carrick do të ketë në dispozicion një skuadër mjaft të gjerë, edhe pse përbërja e saj nuk është rinovuar në masën që ai do të kishte dëshiruar.
Portierë: Senne Lammens, Karl Darlow, Tom Heaton, Dermot Mee.
Mbrojtës: Harry Amass, Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Ayden Heaven, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw, Leny Yoro.
Mesfushorë: Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Andrey Santos, Youri Tielemans, Manuel Ugarte.
Sulmues: Matheus Cunha, Amad, Shea Lacey, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee.
Në total, Manchester United e mbyll afatin kalimtar me 30 futbollistë në ekipin e parë, duke ruajtur një grup të gjerë për sezonin e ri, por me disa pozicione që mbeten ende pa përforcimet e synuara. /Telegrafi/