Nuk shkëlqen vetëm në fushë, por edhe jashtë saj: Pedri ndërton perandori hotelesh
Ylli i Barcelonës dhe i kombëtares së Spanjës, Pedri, ka hedhur një hap ambicioz në botën e mikpritjes duke investuar në dy projekte prestigjioze.
Në qytetin e tij të lindjes, në Tenerife, mesfushori ka blerë një kishë të vjetër, të cilën planifikon ta shndërrojë në një hotel unik me 33 dhoma dhe një faltore private.
Projekti parashikon ruajtjen e karakterit historik të ndërtesës, duke e kombinuar atë me elemente moderne luksi. Në plan përfshihet edhe një bibliotekë e gjerë si dhe një kopsht mesdhetar, që do t’i japë kompleksit një identitet të veçantë.
Paralelisht me investimin në Ishujt Kanarie, Pedri ka blerë për 4.2 milionë euro një hotel të njohur në zemër të Madrid. Prona disponon 41 dhoma dhe ndodhet në një nga zonat më ekskluzive të kryeqytetit spanjoll, çka e bën një investim me potencial të lartë fitimprurës.
Me këto lëvizje, lojtari i Barcelonës demonstron pjekuri në menaxhimin e kapitalit dhe vizion afatgjatë përtej karrierës në fushën e blertë. Ndërsa tifozët vazhdojnë të admirojnë talentin e tij me topin, tregu i mikpritjes pret me interes zhvillimin dhe hapjen e këtyre projekteve luksoze.
Sipas analistëve, kombinimi i trashëgimisë historike në Tenerife dhe vendndodhjes elitare në Madrid përfaqëson një formulë të balancuar që mund të garantojë sukses në sektorin e turizmit. /Telegrafi/