"Nuk ndihem i vjetër", sekreti i 82-vjeçarit që po thyen rekorde duke vrapuar
Shumica e njerëzve ngadalësojnë ritmin pas daljes në pension.
Por jo Juan Lopes Garcia.
Mekaniku nga Toledo i Spanjës nuk ndaloi së punuari deri në moshën 66-vjeç – pastaj filloi të vraponte.
Tani 82 vjeç, Lopez Garcia është një maratonist që mban rekord botëror dhe një objekt i ri studimi për shkencëtarët.
Një grup shkencëtarësh evropianë e nënshtruan atë një sërë testesh dhe zbuluan se performanca e tij e jashtëzakonshme mund të shpjegohet kryesisht nga tre faktorë.
Së pari, masa standarde e oksigjenit që mund të merrni dhe përdorni, është më e larta e regjistruar ndonjëherë tek një 80-vjeçar.
Normalisht, ajo bie me rreth 10% çdo dekadë pas moshës 30 vjeç. Por niveli i pensionistit është rritur që kur ai filloi stërvitjen.
Në fakt, është lloji i numrit që ekspertët do të prisnin nga një burrë i shëndetshëm në të 20-at.
Testet zbuluan gjithashtu se muskujt e Lopez Garcias mund të nxjerrin dhe të përdorin një përqindje shumë të madhe të oksigjenit të disponueshëm në gjakun e tij, duke e ndihmuar atë të vrapojë për periudha të gjata me një ritëm të qëndrueshëm.
Kjo po e ndihmon padyshim 82-vjeçarin.
Ai mban rekordin botëror në grupmoshën 80 deri në 84 vjeç për ultramaratonën 49 kilometra.
Në vitin 2024, ai fitoi gjithashtu kampionatin botëror të maratonës për grupmoshën e tij, duke e përfunduar garën në 3:39:10 dhe duke vendosur një rekord evropian gjatë rrugës.
Oksidimi maksimal i yndyrës te Lopez Garcia, që është shkalla maksimale me të cilën trupi djeg yndyrën, ka të ngjarë të ketë ndihmuar gjithashtu.
Studiuesit zbuluan se ishte 0.55 gramë në minutë, e ngjashme me atë të atletëve më të rinj në formë.
Studiuesit zbuluan gjithashtu se Lopez Garcia ka një indeks të shëndetshëm të masës trupore, ka nivele të larta të hemoglobinës, proteinës së pasur me hekur në qelizat e kuqe të gjakut që transporton oksigjenin nga mushkëritë në indet e trupit dhe kthen dioksidin e karbonit.
Autorët e studimit shkruan se të dhënat unike të mbledhura nga ky atlet nënvizojnë se si stërvitja mund të vonojë ndryshimet fiziologjike të lidhura me plakjen.
Kur ai filloi të ushtrohej rregullisht, deklaroi se donte vetëm “të vraponte pak për të ruajtur shëndetin” dhe nuk priste kurrë të arrinte nivelin në të cilin është sot.
Tani, ai stërvitet me një trajner, duke vrapuar rreth 64 km në një javë tipike me intervale të përziera edhe me vrapime të shpejta.
Kur përgatitet për një garë, ai pothuajse dyfishon atë kilometrazh.
Lopez Garcia gjithashtu bën stërvitje me pesha disa herë në javë dhe ndjek një dietë “krejtësisht normale” në shtëpi.
“Sot, nuk ndihem i vjetër”, deklaroi ai. /Telegrafi/