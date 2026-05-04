Nuk ka rikthim te Reali, Mourinho po përgatitet për Ligën Premier
Trajneri portugez dhe trajneri aktual i Benficës, Jose Mourinho, mund të kthehet në Angli, konkretisht në Ligën Premier.
Konkretisht, siç shkruan Goal, Newcastle është i interesuar për Mourinhon, nga i cili besojnë se mund të luftojnë për trofe me portugezin.
Mourinho ka fituar shumë tituj në Angli dhe Itali, si dhe dy Liga Kampionësh, gjatë karrierës së tij. Ai njihet për aftësitë e tij udhëheqëse dhe aftësinë për të krijuar një mentalitet fituesi në çdo klub.
Nga ana tjetër, Newcastle fitoi trofeun e parë vendas në 70 vjet vitin e kaluar duke triumfuar në Kupën Carabao dhe kaloi dy nga tre sezonet e fundit në garat evropiane.
Megjithatë, këtë sezon klubi ka rënë në fund të tabelës së Ligës Premier, gjë që ka ushtruar presion mbi trajnerin Howe dhe ka nxitur diskutime për rikthimin e Mourinhos në Angli, konkretisht në St James' Park.
Ju kujtojmë se mediat spanjolle shkruajnë seriozisht se Mourinho është një nga kandidatët për të marrë drejtimin e Real Madridit. /Telegrafi/