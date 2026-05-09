“Nuk ka dyshim për mua”, Messi zgjedh lojtarin që e sheh si pasardhës të tij
Lionel Messi ka zgjedhur yllin e Barcelonës, Lamine Yamal, si lojtarin që i kujton më së shumti veten kur ishte i ri.
Të dy janë krahasuar pothuajse që nga momenti kur Yamal u afirmua me ekipin e parë, dhe ka pak dyshime se, sa i përket stilit dhe pozicionit në fushë, Barcelona nuk ka pasur një pasues më natyral që kur Messi u largua në vitin 2022.
Të dy janë mëngjarashë, të dy talente të jashtëzakonshme në moshë shumë të re me aftësi të shkëlqyera në driblim dhe, që nga ky sezon, të dy mbajnë fanellën me numrin 10, prandaj nuk mungojnë paralelizmat që mund të nxirren.
Edhe pse mund të jenë të ndryshëm në mënyrën e lojës, Lamine Yamal erdhi gjithashtu në një moment kur Barcelona kishte nevojë për një yll të ri. Megjithatë, Yamal ka arritur ta bëjë këtë në një moshë edhe më të vogël.
Duke folur në një event të Adidas pas publikimit të reklamës së tyre për Kupën e Botës 2026, ku shfaqen si Messi ashtu edhe Lamine Yamal, atij iu kërkua të thoshte se cilin lojtar e kishte parë dhe kishte menduar: “ ky është një ‘unë i ri’”.
“Ka një brez të ri futbollistësh që janë shumë të mirë dhe kanë shumë vite përpara, por nëse do të duhej të zgjidhja një, për shkak të moshës së tij, asaj që ka bërë deri tani dhe të ardhmes që mund të ketë, do të ishte Lamine. Pa asnjë dyshim, për mua ai është më i miri”, ka thënë Messi.
Një nga gjërat që Lamine Yamal mund të mos e ketë, ndryshe nga Messi, janë kushtet konkurruese.
Messi hyri në një ekip që atë vit do ta fitonte Ligën e Kampionëve dhe më pas u ngrit edhe më shumë nën drejtimin e Pep Guardiolës, teksa gjiganti katalanas ishte një nga fuqitë kryesore financiare në futboll.
Ndërkohë, Barcelona e Lamine Yamal është ngushtuar vitet e fundit nga pandemia dhe rregullat e qëndrueshmërisë financiare, duke u “shpëtuar” në masë të madhe nga produktet e La Masias që po dalin në skenë./Telegrafi/