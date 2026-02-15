'Nuk duhet të ndalemi së qeni të mirë', thotë Tusk në Mynih
Në Konferencën vjetore të Sigurisë në Mynih, kryeministri polak Donald Tusk mbajti një fjalim solemn me rastin e dhënies së Çmimit Ewald von Kleist popullit ukrainas, i nderuar për mbrojtjen e tyre heroike të sovranitetit dhe lirisë përballë pushtimit rus.
"Nuk ka çmim mjaftueshëm të mirë. Edhe Çmimi Nobel nuk do të ishte mjaftueshëm i mirë. Jam absolutisht i bindur se ju meritoni më shumë", tha kreu i qeverisë polake.
Tusk foli për Ukrainën si një shembull guximi dhe vendosmërie, duke pranuar si trimërinë e mbrojtësve ashtu edhe vështirësitë e popullsisë civile, transmeton Telegrafi.
Një nga pikat më të forta të fjalimit ishte hedhja poshtë e pretendimeve për shembjen e supozuar të Perëndimit ose NATO-s. Tusk kundërshtoi fuqimisht narrativat që sugjerojnë se aleanca është e vjetëruar.
"Dëgjoj mendime se Evropa është në prag të shembjes, se NATO është e vjetëruar. Marrëzi", tha ai.
Kryeministri paralajmëroi kundër realizmit politik të bazuar vetëm në interesa dhe transaksione, duke thënë se një filozofi e tillë çon në humbjen e themeleve të qytetërimit.
"Ata që mendojnë se gjithçka mund të blihet duhet të kujtojnë gjithashtu se, sipas kësaj filozofie, të gjithë mund të shiten", kujtoi Tusk.
Në fjalimin e tij, Tusk përmendi përvojat e Polonisë dhe Ukrainës si shembuj se si vlerat perëndimore kanë kuptim të vërtetë dhe mobilizojnë shoqëritë.
"Dhe gjithashtu për të na kujtuar se ajo që është bërë një realitet i mërzitshëm i përditshëm për Perëndimin, siç janë të drejtat dhe liritë, kushtetutat dhe demokracitë, prosperiteti dhe parashikueshmëria, për të cilat nuk u interesuam më dhe filluam t'i minojmë dhe t'i vëmë në pikëpyetje, është diçka për të cilën jeni gati të luftoni", vuri në dukje Tusk.
Ai gjithashtu theksoi se "një Perëndim i bashkuar me vlerat dhe institucionet e tij është shpikja më e mirë politike në historinë e njerëzimit", duke shtuar se ky rend nuk duhet të lejohet të shkatërrohet, as nga armiqtë e jashtëm as nga ata të brendshëm.
"Ne duhet të jemi të fortë. Nuk duhet të ndalemi së qeni të mirë. Ky është një mësim ukrainas për të gjithë ne. Rroftë një Ukrainë e lirë dhe e pavarur. Rroftë një Evropë e fortë dhe e bashkuar", përfundoi Donald Tusk.
Konferenca e Sigurisë së Mynihut është një nga takimet më të rëndësishme vjetore të liderëve botërorë kushtuar sigurisë ndërkombëtare dhe të ardhmes së rendit global.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili mori çmimin në Mynih së bashku me përfaqësues të popullit ukrainas, theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes së aleatëve dhe vazhdimit të mbrojtjes së lirisë dhe integritetit territorial të dikujt. /Telegrafi/