“Nuk do ta kthej” - Trump bën shaka se do ta mbajë medaljen e artë të hokejit për meshkuj të SHBA-së, ndërsa takohet me ekipin në Shtëpinë e Bardhë
Një anëtar i ekipit fitues të hokejit për meshkuj të SHBA-së e lejoi Donald Trump të provonte medaljen e tij të artë olimpike gjatë një vizite në Zyrën Ovale – ku presidenti bëri shaka se "nuk do ta kthente atë".
Të martën pasdite, presidenti republikan priti shumicën e anëtarëve të ekipit të hokejit për meshkuj të SHBA-së në Shtëpinë e Bardhë, pas ndeshjes së tyre historike fituese të medaljes së artë në Lojërat Olimpike Dimërore në Itali gjatë fundjavës.
Ndeshja kundër rivalëve të hershëm të ekipit të Kanadasë, e cila përfundoi me kohë shtesë, shënoi fitoren e parë të ekipit të SHBA-së në turneun olimpik që nga "Mrekullia në Akull" e viteve të 80-ta, transmeton Telegrafi.
Gjatë një fotoje në Shtëpinë e Bardhë, lojtari i hokejit i ekipit të SHBA-së dhe Florida Panthers, Matthew Tkachuk, ofroi ta linte Trump të provonte pajisjet e tij.
"Po, do ta vendos", tha presidenti 79-vjeçar - i cili nuk është i turpshëm për dashurinë e tij për medaljet dhe gjithçka që është e artë - ndërsa ishte ulur pas tavolinës Resolute. Ndërsa e mori çmimin dhe e vuri rreth qafës, tha me shaka: “Nuk do ta kthej”. Salla shpërtheu në të qeshura. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com