Notat e lojtarëve, Sporting 0-1 Arsenal: Raya dhe Havertz më të mirët
Ndeshja mes Arsenalit dhe Sporting Lisbonës ofroi një ndeshje të fortë me shumë aksione dhe ritëm, ku londinezët arritën të shënojnë golin vendimtar në fundin e pjesës së dytë (0-1).
Golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi Kai Havertz në kohën shtesë të ndeshjes.
Lojtari më i mirë sipas SofaScore ishte portieri i Arsenalit, David Raya me notën 8.7.
William Saliba (7.5) dhe Kai Havertz (7.4) ishin poashtu lojtar të vlerësuar të Arsenalit.
Geny Catamo (7.1) dhe Luis Suarez (7.0), në anën tjetër u vlerësuan te Sporting.
Notat e lojtarëve të Sporting dhe Arsenal
