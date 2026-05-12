Goditje e rëndë për Artetën, ylli i Arsenalit humbet finalen e Ligës së Kampionëve
Arsenali është goditur nga një “makth” dëmtimesh, pasi Ben White do të mungojë në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj Paris Saint-Germain.
White është gjithashtu një dyshim i madh për Kupën e Botës këtë verë, pasi dyshohet se ka pësuar një dëmtim në ligamentin MCL.
28-vjeçari u largua nga “London Stadium” të dielën me një mbajtëse në gju, pas fitores 1-0 të Arsenalit ndaj West Hamit.
Një njoftim zyrtar nga Arsenali ka konfirmuar se White do ta humbasë pjesën e mbetur të sezonit, ndërsa klubi shpreson ta ketë gati për periudhën përgatitore para sezonit të ri.
Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, tani përballet me një dilemë të madhe në përzgjedhje, pasi edhe mbrojtësi i djathtë i parë, Jurrien Timber, vazhdon të mungojë për shkak të dëmtimit.
White kishte nisur titullar në pesë ndeshjet e fundit të Arsenalit, përfshirë të dyja ndeshjet gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, ku londinezët eliminuan Atletico Madridin.
Por mbrojtësi i gjithanshëm, i cili ka pasur probleme me gjurin vitet e fundit, tani do të mungojë deri në fund të sezonit.
Përforcimi i verës, Cristhian Mosquera, tani shihet si alternativa më e mundshme për t’u aktivizuar si mbrojtës i djathtë në finalen e këtij muaji në Budapest.
Më herët gjatë këtij viti, White ishte rikthyer në kombëtaren e Anglisë për herë të parë që nga largimi i papritur nga Botërori 2022.
Mundësia për t’u përfshirë në skuadrën e Thomas Tuchel për turneun në SHBA këtë verë po bëhej gjithnjë e më e mundshme, bazuar në paraqitjet e fundit, por ky dëmtim tani e vë seriozisht në pikëpyetje./Telegrafi/