Arsenali hyn në histori me një rekord negativ në finalen e Ligës së Kampionëve
Arsenali ka vendosur një rekord të padëshiruar në historinë e Ligës së Kampionëve, duke u bërë skuadra e parë që humbet dy penallti jashtë kuadratit të portës gjatë një serie penalltish në finalen e kompeticionit.
Rekordi negativ u regjistrua në finalen e zhvilluar në “Puskas Arena”, ku londinezët u mposhtën nga Paris Saint-Germain pas ekzekutimit të penalltive. Ndeshja përfundoi 1-1 pas kohës së rregullt dhe vazhdimeve, ndërsa francezët triumfuan 4-3 nga pika e bardhë.
Momenti vendimtar i finales erdhi kur Eberechi Eze dhe Gabriel Magalhaes dështuan të realizonin penalltitë e tyre, duke i dhuruar PSG-së trofeun e dytë radhazi në Ligën e Kampionëve.
Sipas statistikave, shumë skuadra në të kaluarën kanë humbur penallti në finale për shkak të pritjeve të portierëve ose goditjeve në shtyllë e traversë. Megjithatë, asnjë ekip nuk kishte dërguar më parë dy penallti krejtësisht jashtë portës në një seri penalltish të një finaleje të Ligës së Kampionëve.
Ky rekord negativ do të mbetet një njollë e hidhur për Arsenalin, i cili ishte shumë pranë triumfit evropian, por gabimet nga pika e bardhë rezultuan fatale në momentet më vendimtare të sezonit. /Telegrafi/