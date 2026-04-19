Notat e lojtarëve, Man City 2-1 Arsenal: Cherki ishte yll i ndeshjes
Manchester City e fitoi duelin e madh ndaj Arsenalit me rezultat 2-1, në një ndeshje të bukur që kishte gjithçka brenda saj.
Rayan Cherki dhe Erling Haaland shënuan për qytetarët, ndërsa për londinezët realizoi Kai Havertz.
Te Man City, figura kryesore ishte Rayan Cherki (8.4), i cili jo vetëm shënoi golin e parë, por edhe e udhëhoqi lojën ofensivisht.
Iconic 🧘♂️ pic.twitter.com/DxVQQhrw1K
— Manchester City (@ManCity) April 19, 2026
Mjaft lart u vlerësua edhe Nico O’Reilly (8.2), ndërsa Rodri (7.6) dhe Jeremy Doku (7.4)
Te Arsenali, më i vlerësuari ishte Kai Havrtz me notën 7.2, ndërsa pas tij ishte Gabriel (7.0) David Raya (6.3) ishte nga ata që u vlerësuan më pak.
Notat e lojtarëve të Man Cityt dhe Arsenalit
/Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate