Notat e lojtarëve, Liverpool 1-2 Man City: Silva shkëlqen, Szoboszlai i bën të gjitha
Manchester City ka arkëtuar pikët e plota në udhëtim te Liverpooli, në kuadër të derbit të xhiros së 23-të në Ligën Premier.
Përballja mes rivalëve ishte shumë e zjarrtë nga fillimi, me “Qytetarët” që iu gëzuan triumfit krejt në fund me rezultat 2-1.
Dominik Szoboszlai hapi ndeshjen me një euro gol për Liverpooli, ndërsa Man City u kthye në lojë me golat e Bernardo Silva dhe Erling Haaland.
HUGE.
🔴 1-2 🩵 @okx pic.twitter.com/FQNpjagMPS
— Manchester City (@ManCity) February 8, 2026
Lojtari me vlerësimi më të lartë nga SofaScore ishte portugezi Silva me notën 7.7.
Erling Haaland (7.5) dhe Matheus Nunes (7.4), kishin paraqitje të mirë te ‘Qytetarët’.
Te Liverpooli më i dalluari ishe Szoboszlai me notën 7.7, ndërsa Virgil Van Dijk ishte më I dobëti në fushë me notën 5.9.
Notat e lotjarëve të Liverpool dhe Man City
/Telegrafi/
