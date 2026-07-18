Notat e lojtarëve, Francë 4-6 Angli: Ja kush shkëlqeu dhe kush dështoi
Kombëtarja e Anglisë ka triumfuar ndaj Francës me rezultat 6-4 në kuadër të ndeshjes për vendin e tretë më të mirë të Kampionatit Botëror 2026.
‘Tre Luanët’ u treguan tejet të frikshëm në pjesën e parë, të cilën arritën të mbyllën me rezultat të thellë 4-0.
Golat për Anglinë në këtë ndeshje i realizuan Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka (x3) si dhe Jude Bellingham.
Në anën tjetër te Franca, Kylian Mbappe realizoi dy gola, ndërsa Bradley Barcola dhe Ousmane Dembele shtuan nga një tjetër
Lojtari i ndeshjes në këtë sfidë u zgjodh Kylian Mbappe i cili u vlerësua me notën 10 nga Sofascore.
Me paraqitje pozitive te Franca ishin edhe Maxcene Lacroix me 7.6 si dhe Michael Olise me 7.0.
Te Anglia në anën tjetër dy lojtarët më të vlerësuar ishin Bukayo Saka 9.7 si dhe Declan Rice 9.6.
Lojtarët me notën më të dobët ishin dyshja franceze Ibrahima Konate dhe Malo Gusto që u vlerësuan me notën 5.5.
Notat e lojtarëve tjerë të të dyja kombëtareve: