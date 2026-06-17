Norvegjia thyen një rekord në Botëror me fitoren bindëse 4–1 ndaj Irakut
Norvegjia ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme fushatën e saj në Kupën e Botës 2026, duke shënuar një fitore historike 4–1 ndaj Irakut në ndeshjen e parë të fazës së grupeve.
Ky sukses përfaqëson gjithashtu fitoren më të thellë të Norvegjisë ndonjëherë në një ndeshje të Botërorit.
Heroi i takimit ishte sulmuesi Erling Haaland, i cili realizoi dy gola dhe udhëhoqi ofensivën e skuadrës norvegjeze në një paraqitje dominuese gjatë gjithë 90 minutave.
Norvegjia tregoi dominim të qartë në kontrollin e lojës dhe efikasitetin para portës, duke mos i lënë shumë hapësira kundërshtarit.
Me këtë fitore, kombëtarja e Norvegjisë regjistron gjithashtu një moment historik statistikor, pasi kjo është hera e parë që skuadra fiton një ndeshje të Kupës së Botës me diferencë prej tre apo më shumë golash.
Në pjesëmarrjet e mëparshme në turne, norvegjezët kishin regjistruar vetëm dy fitore në tetë ndeshje, ndaj Meksikës në 1994 (1–0) dhe Brazilit në 1998 (2–1).
Nga ana tjetër, kombëtarja e Irakut e nisi turneun me një humbje të rëndë, pavarësisht përpjekjeve për të reaguar në pjesën e dytë dhe për të ngushtuar rezultatin.
Norvegjia, megjithatë, ruajti ritmin dhe e mbylli takimin me një fitore të pastër dhe të merituar. /Telegrafi/