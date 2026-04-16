Njoftim për udhëtarët e linjës Prishtinë – Basel – Prishtinë
PrishtinaTicket njofton se fluturimet në linjën Prishtinë – Basel – Prishtinë po vazhdojnë çdo ditë, pa ndërprerje dhe sipas orareve të rregullta.
Edhe pse në Aeroportin e Baselit po zhvillohen punime në njërën pistë nga 15 prill deri më 20maj 2026, fluturimet realizohen normalisht në pistën tjetër funksionale.
Kjo linjë operohet nga PrishtinaTicket në bashkëpunim me GP Aviation, duke garantuar udhëtim të sigurt dhe pa probleme për të gjithë pasagjerët.
Përveç Basel, PrishtinaTicket ofron mbi 25 destinacione në të gjithë Evropën, duke ju dhënë mundësinë të eksploroni kontinentin me komoditet dhe çmime të favorshme.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike.
Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg. Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
LU: +35220334188
DE: +49 7621 9165 313
CH: +41 61 510 06 86
XK: +383 49 200 286
SE: +46 470 580 944
SI: +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, KlarnaSofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
• Basel – Prishtinë
• Zürich – Prishtinë
• Geneva – Prishtinë
• Stuttgart – Prishtinë
• München – Prishtinë
• Düsseldorf – Prishtinë
• Hannover – Prishtinë
• Münster Osnabrück – Prishtinë
• Nürnberg – Prishtinë
• Berlin Brandenburg – Prishtinë
• Memmingen – Prishtinë
• Hamburg – Prishtinë
• Dortmund – Prishtinë
• Köln – Prishtinë
• Ljubljana – Prishtinë
• Göteborg – Prishtinë
• Malmö – Prishtinë
• Luxemburg – Prishtinë
• Stockholm – Prishtinë
• Helsinki – Prishtinë
• Vjenë – Prishtinë
• Salzburg – Prishtinë
• Bruksel – Prishtinë• Oslo – Prishtinë
Udhëtoni sigurt me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.