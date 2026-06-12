Njihuni me bashkëshorten e futbollistit i cili shënoi golin e parë në Kupën e Botës
Julian Quiñones shënoi golin e parë të Kupës së Botës 2026, dhe Meksika e hapi performancën e saj me pritshmëri të larta nga Quiñones, i cili është bërë një nga lojtarët kyç të ekipit kombëtar vitet e fundit.
Ai ndërtoi reputacionin e tij në Ligën MX të Meksikës, duke luajtur për Tigres UANL, Atlas dhe Club América, përpara se të merrte shtetësinë meksikane dhe të siguronte një vend në ekipin kombëtar.
Kohët e fundit ai bëri një hap të ri në karrierën e tij me një transferim te Al-Qadsiah e Arabisë Saudite.
Jashtë fushës, mbështetësit e tij më të mëdhenj janë gruaja e tij Ana Gabriela dhe vajza Alanna.
Kush është Ana Gabriela?
Ana Gabriela është një modele meksikane, influencuere, krijuese përmbajtjesh dhe adhuruese e fitnesit, dhe ka qenë një nga mbështetëset më të mëdha të Quiñones për vite me radhë.
Çifti filloi të dilte në vitin 2020, ndërsa sulmuesi luante në Liga MX.
Përveç interesave të saj për fitnesin dhe fotografinë, Ana Gabriela ndan rregullisht momente nga jeta e saj familjare me ndjekësit e saj.
Ajo ishte një mbështetëse e vazhdueshme e bashkëshortit të saj gjatë gjithë karrierës së tij në futboll, si në fushë ashtu edhe në jetën e tij private.
Quiñones i propozoi asaj në prill të vitit 2022 dhe ata u martuan disa muaj më vonë.
Çifti mirëpriti vajzën e tyre, Alanna, më 26 dhjetor 2023. Ana Gabriela e ndau lajmin e lumtur në rrjetet sociale, dhe Quiñones nuk e fshehu emocionin e tij, duke e përshkruar Alanna-n si "pjesën e fundit që e bëri të plotë një vit tashmë të paharrueshëm".
Ardhja e saj shënoi kulmin e një prej periudhave më të suksesshme në jetën e lojtarit ndërkombëtar meksikan. Vetëm disa ditë më parë, ai kishte fituar kampionatin e Liga MX me Club América, duke e bërë fundin e vitit 2023 një vit jashtëzakonisht të suksesshëm për të si në fushë ashtu edhe në jetën e tij private.
Alanna është fëmija i parë i çiftit së bashku, ndërsa Ana Gabriela ka edhe një djalë nga një marrëdhënie e mëparshme. Në vitin 2024, familja filloi një kapitull të ri pas transferimit të Quiñones në Al-Qadsiah. Ana Gabriela dhe Alanna u zhvendosën me të në Arabinë Saudite, ku tani jetojnë së bashku.