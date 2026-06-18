Njëzet ide kreative të dizajnit që padyshim meritojnë një vend në këtë galeri perlash
Disa ide kreative dhe zgjidhje të zgjuara nga bota e dizajnit kanë tërhequr vëmendjen për mënyrën se si kombinojnë prakticitetin, estetikën dhe inovacionin.
Këto janë shembuj që tregojnë se një dizajn i mirë nuk duhet të jetë vetëm i bukur, por edhe të lehtësojë jetën e përditshme.
Nga objekte të zakonshme të përditshme deri te zgjidhje për hapësira publike, këto ide tregojnë se sa shumë mund të ndryshojë përvoja e njerëzve kur dizajnerët mendojnë për nevojat reale të përdoruesve.
Këto shembuj dëshmojnë se shpesh nuk nevojiten shpikje të mëdha për të krijuar diçka të jashtëzakonshme.
Një ndryshim i vogël në formë, strukturë ose përdorim mund ta bëjë një produkt shumë më të dobishëm dhe më të pëlqyeshëm. /Telegrafi/
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