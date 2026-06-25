Njeriu që ishte “i vdekur” për disa minuta, tani po e udhëheq Norvegjinë drejt ëndrrës së Kupës së Botës
Pak histori në futboll janë aq të jashtëzakonshme sa ajo e Stale Solbakkenit. Sot, përzgjedhësi i Norvegjisë po udhëheq kombëtaren drejt një prej paraqitjeve më të suksesshme në Kupën e Botës, por 25 vjet më parë ai po luftonte për jetën.
Më 24 prill të vitit 2001, gjatë një seance stërvitore me FC Copenhagen, Solbakken pësoi një atak të rëndë në zemër.
Zemra e tij pushoi së rrahuri për rreth shtatë deri në tetë minuta dhe për disa çaste ai u konsiderua klinikisht i vdekur.
Falë reagimit të menjëhershëm të stafit mjekësor, mjeku i klubit Frank Odgaard nisi reanimimin në fushë, ndërsa paramedikët arritën ta rikthenin në jetë gjatë transportit me ambulancë drejt spitalit.
Tuneli blu që nuk e harron kurrë
Pas incidentit, Solbakken qëndroi në koma për më shumë se një ditë. Mjekët zbuluan se ai kishte një problem të lindur në zemër që nuk ishte diagnostikuar më parë.
Vite më vonë, ai tregoi se gjatë asaj përvoje kishte parë një "tunel blu të çelët".
"Ishte një ngjyrë e mrekullueshme. Kur u zgjova, mendova se mund të kisha qëndruar atje edhe pak më gjatë", kujtoi ai në një intervistë të fundit.
Për shkak të problemeve kardiake, karriera e tij si futbollist mori fund në moshën 33-vjeçare. Por ajo që dukej si fundi i një ëndrre, u shndërrua në fillimin e një tjetre.
Nga fundi i karrierës te suksesi si trajner
Solbakken iu fut trajningut dhe ndërtoi një karrierë të jashtëzakonshme në bankinë. Ai fitoi tetë tituj kampion me FC Copenhagen dhe u shndërrua në një nga trajnerët më të respektuar në futbollin skandinav.
Misioni i tij më i madh, megjithatë, ishte rikthimi i Norvegjisë në elitën e futbollit botëror.
Për herë të parë që nga viti 1998, Norvegjia është rikthyer në Kupën e Botës dhe ka siguruar kualifikimin në raundin e 32 skuadrave më të mira.
Fitoret ndaj Irakut dhe Senegalit kanë garantuar avancimin e norvegjezëve nga grupi, ndërsa skuadra po shijon një moment historik.
Në krye të këtij rrugëtimi qëndron pikërisht Solbakken – njeriu që dikur sfidoi vdekjen. Pas suksesit ndaj Senegalit, trajneri pranoi se ekipi është vetëm në fillim të rrugëtimit.
"Ka ende shumë punë për të bërë. Po afrohemi, por nuk kemi arritur asgjë ende", deklaroi ai.
Nga vdekja klinike te skena më e madhe e futbollit
Historia e Ståle Solbakkenit është shumë më tepër sesa një histori futbolli. Ajo është historia e një njeriu që zemra iu ndal për shtatë minuta, që u detyrua të hiqte dorë nga karriera si lojtar dhe që më pas ndërtoi një rrugë të re drejt suksesit.
Sot, 25 vjet pas atij momenti dramatik, ai ndodhet në bankinën e Norvegjisë në Kupën e Botës, duke udhëhequr një brez të talentuar futbollistësh drejt ëndrrave të mëdha.
Dhe ndoshta askush në këtë turne nuk e kupton më mirë se Solbakken se sa e çmuar është mundësia për të jetuar një ëndërr – sepse ai ka qenë më afër se shumica për ta humbur atë përgjithmonë. /Telegrafi/