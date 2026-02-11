Njeriu më i ngarkuar në Lojërat Olimpike - trajneri i veçantë që drejton 16 olimpistë nga 13 vende të ndryshme
Shikuesit me sy hapur të patinazhit artistik të martën në mbrëmje mund të kenë menduar se po shihnin dyfish kur trajneri francez Benoit Richaud u fotografua duke veshur xhaketat e Francës dhe të Gjeorgjisë për atletët që po paraqiteshin njëri pas tjetrit.
Richaud, 38 vjeç, është trajner dhe koreograf dhe thotë se po punon me 16 patinatorë në Lojërat Olimpike Dimërore 2026 në Itali, ku këta patinatorë përfaqësojnë 13 vende midis tyre.
Shtatë nga këta atletë ishin në programin e shkurtër të meshkujve të martën në mbrëmje - por faqja zyrtare e orarit olimpik e kishte të listuar atë vetëm si trajner për katër atletë.
Trajnimi i këtij kombinimi atletësh nga vende të ndryshme në të njëjtën garë bëri që Richaud të kapej në kamera duke veshur xhaketa të ndryshme të ekipeve.
The busiest man at the Olympic Games! 👨💼🧑💼
French coach Benoit Richaud was seen wearing the jackets of multiple nations with different athletes during the figure skating… because he is working with 16 skaters from 13 different countries! 😅🌎 pic.twitter.com/HE2hPgsGg5
— TNT Sports (@tntsports) February 11, 2026
Nga katër skuadrat ku ai ishte i listuar si pjesë e formacionit të trajnerëve, Max Naumov i Shteteve të Bashkuara ishte i dyti në renditje dhe Stephen Gogolev i Kanadasë ishte i shtati.
Megjithatë, Adam Siao Him Fa i Francës dhe Nika Egadze i Gjeorgjisë ishin performues të njëpasnjëshëm në vendet e 25-ta dhe të 26-ta, kështu që Richaud do të kishte nevojë për një ndërrim të shpejtë veshjesh.
Interpretuesit patën fat të përzier, por Siao Him Fa renditet i treti dhe është në garë për medalje para garës së patinazhit të lirë të së premtes.
Have you ever seen this before?! 😮
Figure skating coach Benoît Richaud spotted coaching both Georgia and Canada at the Winter Olympics…even changing uniforms in between! 🇬🇪🇨🇦 pic.twitter.com/zgEA9l2l6a
— TNT Sports (@tntsports) February 8, 2026
Shikuesit e rregullt të patinazhit artistik mund të jenë mësuar ta shohin Richaud, me francezin që është shfaqur shpesh edhe gjatë ngjarjes së ekipit të së dielës.
Ai u fotografua në turmë duke veshur një xhaketë të ekipit kombëtar të Gjeorgjisë në mbështetje të Egadzes, pastaj më pak se 15 minuta më vonë Richaud u pa përsëri - vetëm se këtë herë ai kishte veshur një xhaketë të ekipit kombëtar të Kanadasë në mbështetje të Gogolev. /Telegrafi/