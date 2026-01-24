"Njerëzimi do shkojë shumë larg", paralajmërimi i Baba Vangës për 2026
Jemi tashmë në fillim të një viti të ri dhe interneti është ende plot me spekulime rreth asaj që parashikojnë parashikuesit e lashtë dhe mistikët për të ardhmen e njerëzimit.
Midis tyre, emri i Baba Vangës është rishfaqur, me ndjekësit që rishikojnë një nga profecitë e saj më të debatuara që disa mendojnë se mund të lidhet me vitin 2026 - paralajmërimi ogurzi se shoqëria jonë po i afrohet një pike ku "ka shkuar shumë larg".
Ky parashikim besohet se përqendrohet rreth teknologjisë dhe moralit.
Mbështetësit e saj pretendojnë se ajo parashikoi një kohë kur ekspertët dhe shoqëritë në nivel global do të kuptonin kolektivisht se kishin kaluar kufijtë etikë dhe teknologjikë.
Në vend të një ngjarjeje të vetme katastrofike, ky zbulim thuhet se shpaloset përmes tensioneve globale në rritje dhe përparimeve shkencore që ndryshojnë në mënyrë drastike ndërveprimet njerëzore.
Sky History vëren se, ndërsa shumë nga parashikimet e Baba Vangës për krizën financiare lidhen me vitin 2025, interpretimet e vizioneve të saj u sugjerojnë ndjekësve se paqëndrueshmëria ekonomike do të vazhdojë në mbarë botën deri në vitin 2026.
Ndjekësit e saj gjithashtu nxjerrin në pah paralajmërimet e saj të supozuara rreth përparimeve të pakontrolluara në shkencë dhe kujdes shëndetësor, me Daily Mail që nxjerr në pah një nga profecitë e saj në lidhje me përparimin e shpejtë të biologjisë sintetike dhe transplantimit të organeve.
Në mënyrë të ngjashme, Baba Vangës i njihet merita edhe e parashikimit të prodhimit masiv të organeve artificiale deri në vitin 2046.
Dilemat etike dhe teknologjike që ajo aludoi shpesh lidhen me parashikimet e saj të supozuara për përparime të mëdha në zbulimin e kancerit.
Adhuruesit e saj sugjerojnë që deri në vitin 2026, testet e gjakut për zbulimin e hershëm të shumë kancereve mund të fillojnë të zbatohen në të paktën një komb kryesor.
Ata pohojnë se, ndërsa teste të tilla mund t’u lejojnë mjekëve të dallojnë tumoret agresive herët, ato gjithashtu mund të ngrenë shqetësime në lidhje me kostot e kujdesit shëndetësor dhe përparësimin e grupeve të caktuara të popullsisë. /Telegrafi/