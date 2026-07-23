Një vit pas vdekjes, Sharon Osbourne zbulon mesazhin e Ozzyt për fansat
Një vit pas vdekjes së legjendës së rock-ut, Ozzy Osbourne, bashkëshortja e tij Sharon ka zbuluar se si ai dëshironte të kujtohej nga fansat.
Në një intervistë emocionale për BBC Radio WM, ajo foli për anën e tij private dhe vlerat që e karakterizonin gjatë gjithë jetës.
Sharon e përshkroi Ozzyn si një njeri autentik, të sinqertë dhe me humor, duke theksuar se nuk shtirej kurrë dhe gjithmonë shprehte hapur mendimet e tij.
Sharon dhe Ozzy
Sipas saj, pikërisht kjo ishte një nga cilësitë që e bënte të veçantë.
Ajo kujtoi edhe momentet e jetës së tyre bashkëshortore, duke treguar se, megjithëse grindeshin shpesh, debatet përfundonin gjithmonë me të qeshura, pasi Ozzy arrinte ta kthente çdo situatë në humor.
Duke folur për mënyrën se si ai do të donte të mbahej mend, Sharon tha se mesazhi i tij për fansat ishte i thjeshtë: "Kur të më kujtoni, thjesht ndizeni muzikën me zë të lartë dhe argëtohuni".
Sharon njoftoi gjithashtu se do të vazhdojnë aktivitetet bamirëse të nisura pas koncertit të fundit të Ozzyt.
Sharon dhe Ozzy
Fondet do të mbështesin kërkimet për sëmundjen e Parkinsonit, si dhe organizata që ndihmojnë fëmijët dhe pacientët.
Ajo shpjegoi se Ozzy kishte një lidhje të veçantë me spitalin e fëmijëve në Birmingham, ku kishte kaluar disa javë gjatë fëmijërisë për shkak të një sëmundjeje. /Telegrafi/