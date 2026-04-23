Një tjetër skandal i VAR-it në Spanjë, Barcelonës iu anulua një gol i rregullt
Mbrëmë (e mërkurë), në xhiron e 33-të të La Ligës, lojtarët e Barcelonës mposhtën Celta Vigon me rezultat 1-0, duke ruajtur kështu një avantazh prej nëntë pikësh ndaj vendit të dytë, Real Madridit.
Ajo që i shqetëson tifozët e Barcelonës është dëmtimi i lojtarit më të mirë Lamine Yamal, si dhe goli i anuluar i ekipit katalunas për shkak të një pozicioni jashtë loje jashtëzakonisht të dyshimtë.
Konkretisht, në minutën e 55-të të ndeshjes, Ferran Torres shënoi një gol që dyfishoi epërsinë e Barcelonës, por vetëm pak sekonda më vonë goli u anulua.
Më vonë, u shfaq një foto e golit të anuluar nga sulmuesi i Barcelonës, e cila nuk zbulon praktikisht asgjë dhe nuk tregon që Torres duhet të ketë qenë në një pozicion të paligjshëm.
Vetë Ferran Torres foli, duke ndarë foto të pozicionit të supozuar të paligjshëm në rrjetet sociale dhe duke kritikuar drejtuesit e La Ligës, si dhe njeriun e parë Javier Tebas, i cili disa ditë më parë tha se gara për kampion nuk ka mbaruar ende, edhe pse Barcelona ka nëntë pikë përpara.
"Uau, çfarë syri", shkroi Torres në postimin e tij, duke ia bashkangjitur edhe disa emoji duke qeshur.
Në xhiron tjetër të kampionatit elitar spanjoll, Barcelona do të vizitojë ekipin e Getafes në një ndeshje që cilësohet e vështirë për katalunasit. /Telegrafi/