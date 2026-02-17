Një tërmet me magnitudë 4.5 sipas shkallës Rihter godet Bosnjë dhe Hercegovinën
Territori i Bosnjës dhe Hercegovinës u godit nga një tërmet i cili, sipas matjeve të para, ishte me magnitudë 4.5 sipas shkallës Rihter.
Sipas të dhënave të EMSC, tërmeti u regjistrua nëntë kilometra në jugperëndim të Livnos dhe u ndje në territorin e Kroacisë, si dhe në pjesë të tjera të Bosnjës dhe Hercegovinës.
Tërmeti u ndje nga banorët e Bugojnos, por u ndje edhe në pjesët qendrore të Bosnjës dhe Hercegovinës, si dhe në Sarajevë.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!
— EMSC (@LastQuake) February 17, 2026
"U drodh mirë", është një nga komentet e banorëve të Bugojnos.
Banorët e Livnos komentuan gjithashtu për tërmetin.
"Për rreth 5-8 sekonda, fillimisht pati një dridhje, pastaj u lëkund fort", kanë thënë banorët. /Telegrafi/
