Një strategji e thjeshtë për kontrollin e peshës pa dieta të rrepta
Pranvera shpesh paraqet mundësinë e përsosur për ndryshime në stilin e jetës. Ditët janë më të gjata, ushtrimet në natyrë janë më të arritshme dhe një ndjesi freskie dhe lehtësie duket më e arritshme se kurrë më parë.
Megjithatë, shumë njerëz e gjejnë veten në një cikli të njohur: dieta drastike, regjime drastike, mohim, dhimbje urie dhe zhgënjim që rezulton.
Megjithatë, ekziston një truk që shkencëtarët e kanë njohur prej kohësh, por shumica e njerëzve ende nuk e përdorin, dhe jo, nuk është një formulë "mrekullie", por diçka jashtëzakonisht e thjeshtë: pirja e ujit para vakteve. Siç tregojnë studimet, ky zakon mund të çojë në humbje peshe pa një dietë të rreptë, nëse zbatohet me kujdes dhe në mënyrë të vazhdueshme.
Pirja e ujit para vaktit është një nga strategjitë më të hulumtuara për uljen spontane të marrjes së kalorive. Siç raporton Verywell Health, studiuesit zbuluan se njerëzit që pinin rreth 500 ml ujë 30 minuta para vaktit hëngrën mesatarisht më pak ushqim dhe humbën më shumë peshë krahasuar me ata që nuk e praktikonin këtë zakon.
Është një efekt që vepron në disa nivele. Së pari, mbushja e stomakut me lëng aktivizon receptorët e shtrirjes në murin e stomakut, të cilët i dërgojnë një sinjal trurit se trupi është tashmë pjesërisht i ngopur. Së dyti, pirja e ujit menjëherë para një vakti ndikon në perceptimin e urisë dhe oreksit, gjë që mund të zvogëlojë vendimet impulsive të të ngrënit. Dhe së treti, uji, i cili nuk përmban kalori, zëvendëson pijet e tjera, shpesh të ëmbëlsuara, të cilat, pavarësisht padëmshmërisë së tyre në dukje, mund të jenë burimi kryesor i kalorive të tepërta
Përveç pirjes së ujit, edhe koha e vakteve është e rëndësishme. Siç thekson Health, njerëzit që hanë vaktet e tyre kryesore më herët gjatë ditës - më saktësisht para orës 3 pasdite - kanë rezultate më të mira metabolike dhe e mbajnë më lehtë një peshë të shëndetshme trupore. Kjo për shkak të ritmit natyror cirkadian të trupit, i cili është më efektiv në orët para pasdites së hershme.
Metabolizmi i karbohidrateve, ndjeshmëria ndaj insulinës dhe shpenzimi i energjisë janë optimale në mëngjes, ndërsa ulen gradualisht pas mesditës. Është vërtetuar se ata që hanë darkë vonë ose konsumojnë shumicën e kalorive të tyre pas orës 6 pasdite e kanë më të vështirë të humbasin peshë dhe gjithashtu janë në një rrezik më të lartë për të zhvilluar çrregullime metabolike.