“Një Shtëpi e Bardhë fluturuese”, Trump zbulon Air Force One të ri
I konvertuar nga një ish-Boeing 747 në pronësi të Katarit, Air Force One i ri do të shërbejë si një aeroplan i përkohshëm presidencial derisa Boeing të dorëzojë flotën e zëvendësimit të vonuar në vitin 2028.
Presidenti Donald Trump ka zbuluar një Air Force One të ri, një Boeing 747 të konvertuar që më parë ishte në pronësi të Katarit dhe që tani do të shërbejë si aeroplan zyrtar për presidentin e SHBA-së.
Aeroplani i ridizajnuar zëvendëson ngjyrën ikonike blu të zbehtë të epokës Kennedy me një skemë ngjyrash më tërheqëse që paraqet një pjesë të poshtme blu të errët, një vijë të kuqe që shtrihet përgjatë trupit të aeroplanit dhe një flamur të madh amerikan në bisht. Vula presidenciale shfaqet pranë derës së përparme të hipjes në bord që përdoret nga presidenti, transmeton Telegrafi.
"Ky aeroplan u transformua në një Shtëpi të Bardhë fluturuese në një nivel luksi që askush nuk e ka parë më parë," tha Trump nga brenda hangarit masiv të bazës Andrews, ndërsa disa qindra personel të mbledhur të Forcave Ajrore shikonin. Ai foli pasi zbriti nga aeroplani i ri në një luks dramatik, ndërsa luhej kënga e tij karakteristike "God Bless the USA".
Ai konfirmoi se do të merrte aeroplanin e ri në samitin e NATO-s në Ankara, Turqi, muajin e ardhshëm dhe tregoi se do të kthehej në Kinë "në një moment", me sa duket një referencë për samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor që Kina po pret në nëntor. Kthimi i tij nga samiti i G7 në Francë këtë javë ishte udhëtimi i fundit i planifikuar në bordin e Air Force One të vjetër, tha ai.
"Tani, kur zbresim në aeroportet në Londër dhe në Gjermani dhe vende të ndryshme, askush nuk e tejkalon këtë, dhe kështu duhet ta kemi për vendin tonë", tha Trump, duke vënë në dukje se ngjyrat dhe dizajni ishin "sipas shijes sime, do të thosha".
Ai shtoi se Air Force One i ri do të bëjë një fluturim mbi tokë gjatë festimeve të 4 korrikut muajin e ardhshëm.
Një aeroplan "urë"
Dhurata nga Katari shërben si një aeroplan "urë" për të transportuar presidentin derisa të mbërrijnë avionët e rinj të porositur direkt nga Boeing. Kjo është planifikuar aktualisht për vitin 2028.
Administrata pranoi zyrtarisht një avion luksoz Boeing 747 nga Katari vitin e kaluar për t'u përdorur si aeroplan presidencial, pavarësisht pyetjeve në lidhje me etikën dhe ligjshmërinë e pranimit të një dhurate kaq të shtrenjtë nga një qeveri e huaj.
Trump ka këmbëngulur në të kaluarën se nuk do të fluturonte me avionin e Katarit pasi të largohej nga detyra dhe tha se në vend të kësaj do t'i dhurohej një biblioteke presidenciale në të ardhmen.
Të premten, Trump tha se SHBA-të ishin në një "ngërç të vogël" ndërsa prisnin dorëzimin e avionëve të rinj direkt nga Boeing, i cili fillimisht ishte planifikuar për vitin 2024, por është vonuar. Ai kujtoi se i kërkoi emirit të Katarit përdorimin e njërit prej aeroplanëve të tyre.
"Shikoni, një president normal nuk do ta bënte këtë. Një president normal dëshiron të qëndrojë larg avionëve. Por vendi ynë duhet të përfaqësohet siç duhet", tha Trump.
Forcat Ajrore thanë në një njoftim për shtyp se çdo aeroplan që konsiderohet Air Force One "duhet të përmbushë kërkesa rigoroze sigurie" dhe se aeroplani i Katarit "u modifikua sipas një qasjeje të disiplinuar inxhinierike që i dha përparësi këtyre aftësive kryesore mbi të gjitha". Forcat Ajrore thanë gjithashtu se "shumica e planit të brendshëm të mëparshëm të kreut të shtetit" të aeroplanit u mbajt e paprekur.
Forcat Ajrore kanë thënë në të kaluarën se modifikimet e sigurisë në avion do të kushtonin më pak se 400 milionë dollarë.
Përpjekjet e Trump për të riimagjinuar aeroplanin presidencial datojnë që nga administrata e tij e parë, kur ai urdhëroi që një flotë e re avionësh të rinj që do të hynte në treg do të miratonte një skemë ngjyrash që ishte pothuajse identike me atë të aeroplanit të tij personal.
Presidenti i atëhershëm Joe Biden e ndryshoi vendimin në mars 2023 pasi një rishikim i Forcave Ajrore sugjeroi se ngjyrat më të errëta mund të rrisnin kostot dhe të vononin dorëzimin e avionëve të rinj, por sapo Trump u kthye në detyrë, ai u kthye në ngjyrat e dëshiruara për aeroplanin.
Aeroplanë të tjerë qeveritarë që transportojnë zyrtarë të tjerë të lartë të administratës do të përdorin gjithashtu skemën e ngjashme të ngjyrave të kuqe, të bardhë dhe blu të errët, thanë Forcat Ajrore në fillim të këtij viti.
Një zëdhënës i Forcave Ajrore, i cili foli në kushte anonimiteti për të diskutuar plane të ndjeshme, i tha Associated Press se dy aeroplanët aktualë, të njohur si VC-25A, nuk do të dalin në pension.
Në vend të kësaj, ata do të mbeten në flotë derisa aeroplanët e rinj Boeing, të referuar si VC-25B, të hyjnë në shërbim, tha zëdhënësi.
Nuk është e qartë se si do të përdoren avionët e vjetër, por zëdhënësi tha se si aeroplani i Katarit ashtu edhe VC-25A do të jenë në dispozicion për përdorim dhe "Grupi Presidencial i Transportit Ajror do të zgjedhë aeroplanin e duhur për secilin mision bazuar në kërkesat operacionale". /Telegrafi/