Një shoqe e Hayden Panettiere pretendon se ajo kishte probleme serioze shëndetësore para vdekjes së saj
Aktorja Hayden Panettiere po përballej me probleme serioze shëndetësore në muajt para vdekjes së saj tragjike, tha një burim pranë aktores për mediat amerikane.
"E di që ajo kishte disa probleme të mëdha me shpinën në fillim të vitit", tha Erick Orellana, një parukier dhe mik i ngushtë i yllit të "Nashville", në një deklaratë për Page Six.
Orellana deklaroi se dhimbja ishte aq e fortë sa ndikoi në lëvizshmërinë e saj, duke shtuar se në një moment e kishte të vështirë të lëvizte këmbët.
Në mars, aktorja u fotografua në aeroportin e Los Angeles me partnerin e saj Brian Hickerson, ndërsa përdorte paterica. Megjithatë, Orellana vuri në dukje se shëndeti i yllit të "Heroes" dukej se po përmirësohej kohët e fundit.
Një burim tjetër pohon se aktorja kishte vështirësi të tjera. Përveç dhimbjeve të shpinës, ajo dukej e rraskapitur, bënte një jetë deri vonë natën dhe kishte shumë angazhime biznesi dhe personale. Sipas të njëjtit burim, ajo herë pas here luftonte me ankthin për të cilin merrte terapi, e cila herë pas here ndikonte në të folurin e saj.
Babai i saj, Skip Panettiere, konfirmoi lajmin e vdekjes të dielën me një njoftim zyrtar për shtyp:
"Me trishtim të thellë njoftojmë ndarjen tragjike nga jeta të Hayden-it tonë të dashur. Ajo ishte një dritë dhe forcë e jashtëzakonshme e natyrës që u solli dashuri dhe gëzim të pamasë të gjithë atyre që e njihnin, si dhe miliona shikuesve në ekranin e vogël. Kërkojmë privatësi ndërsa familja jonë vajton këtë humbje të paimagjinueshme."
Shërbimet e urgjencës iu përgjigjën një telefonate të dielën pasdite në kompleksin Judson Mill Lofts në Greenville, Karolina e Jugut, ku një femër e re u raportua se pësoi arrest kardiak.
Sipas transkriptit të thirrjes në 911, autoritetet thanë se dyshohej për mbidozë dhe se CPR ishte në proces. Ekipi mjekësor u përpoq të ringjallej, por vdekja u shpall në orën 14:32. Aktorja ishte 36 vjeç. /Telegrafi/