Një rregull i ri nga FIFA, lojtarët tani mund marrin shumë lehtë kartonë të kuq
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka hapur mundësinë që lojtarët të përjashtohen nga ndeshja, ose të marrin një karton të kuq, nëse mbulojnë gojën gjatë përleshjeve me kundërshtarët.
Kjo temë është diskutuar më tej javët e fundit pasi futbollisti i Real Madridit, Vinicius Junior, pretendoi se lojtari i Benfica-s, Gianluca Prestianni, e fyeu në mënyrë raciste gjatë një ndeshjeje të Ligës së Kampionëve.
Prestianni, i cili i mohon akuzat, iu afrua Viniciusit ndërsa ia mbulonte gojën me bluzën e tij gjatë fitores 1-0 në ndeshjen e parë të play-off-eve. Ai është pezulluar përkohësisht për ndeshjen e kthimit ndërsa po zhvillohet një hetim.
Çështja e lojtarëve që mbulojnë gojën ishte gjithashtu në fokus në takimin e Bordit Ndërkombëtar të Shoqatës së Futbollit (IFAB) të mbajtur të shtunën.
Masat mund të hyjnë në fuqi që në Kupën e Botës këtë verë.
“Nëse një lojtar mbulon gojën dhe thotë diçka, dhe kjo ka pasoja raciste, atëherë ai duhet të përjashtohet, kjo është e qartë”, tha Infantino për Sky News.
"Duhet të ketë një supozim se ai tha diçka që nuk duhej ta kishte thënë, përndryshe nuk do të kishte nevojë ta mbulonte gojën".
"Thjesht nuk e kuptoj, nëse nuk ke asgjë për të fshehur, nuk e mbulon gojën kur thua diçka. Kaq është, është e thjeshtë. Dhe këto janë hapa që mund dhe duhet të ndërmarrim për të qenë seriozë në luftën tonë kundër racizmit", shtoi Infantino. /Telegrafi/