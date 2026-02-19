Një rast i ëmbël - ky qen takohet për herë të parë me një maçok
Një video e publikuar në TikTok tregon momentin e parë kur një qen takohet me një maçok që u soll shtëpisë nga pronarja e tij, pa e ditur si do të reagojë qeni.
Në fillim, qeni shtatëvjeçar duket i hutuar dhe shikon pronaren me veshët ngritur, sikur po pyes veten se çfarë po ndodh, por shqetësimi zëvendësohet shpejt nga një sjellje e ngrohtë dhe e kujdesshme ndaj maces së vogël.
Pronari i kafshëve shkroi se qeni ishte i qetë dhe i durueshëm, ndau me të edhe tasin e ujit dhe madje e mbushi macen me puthje.
Ajo shtoi se nuk e kishin menduar se miqësia e tyre do të rritej kaq shumë pas takimit të parë.
Videoja është bërë shumë e shikuar në rrjetet sociale dhe po ngrohu zemrat e përdoruesve – me shumë që e kanë komentuar se ky takim është “një nxitje për të sjellë një mace edhe për qenin tuaj”. /Telegrafi/
@emileamaybe Take this as your sign to get a kitten for your dog #germanshepherd #tuxedocat #bestfriendsforever #petsoftiktok #cuteanimals ♬ sonido original - Vibes by Ley