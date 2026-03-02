"Një personazh i famshëm do të vdesë", parashikimet e Nostradamusit për vitin 2026
Nostradamusi ka lënë pas vetes parashikimet mbi ngjarje të mundshme në të ardhmen.
Ky vit nuk bën përjashtim.
Parashikuesi i shekullit të 16-të paralajmëroi incidente të shumta alarmuese që do të ndodhnin.
Nostradamusi i kompozoi parashikimet e tij në katër vargje misterioze, të cilat përmbanin fatin e ngjarjeve globale.
Shumë prej tyre u paraqitën në veprën e tij të vitit 1555 "Profecitë", e cila përfshinte jo më pak se 942 katër vargje.
Shtatë muaj luftë e madhe, njerëz të vdekur nga e keqja”, kishte deklaruar ai në vepër.
Është e lehtë ta lidhësh këtë varg me konfliktin Rusi-Ukrainë, i cili ka hyrë në vitin e katërt.
Nostradamusi thotë se edhe "një njeri i madh do të goditet nga një rrufe në një ditë".
Kjo figurë e shquar mund të jetë kushdo, nga familja mbretërore dhe udhëheqësit botërorë deri te një personazh i famshëm i njohur.
Megjithatë, ajo që mbetet e qartë është se kur ky individ do të goditet nga rrufeja – apo nëse do të goditet. /Telegrafi/