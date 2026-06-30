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Një person dyshohet se sot ka hyrë në Liqenin e Batllavës dhe më pas nuk është parë që ka dal nga uji.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policosë së Kosovës për Prishtinën, Enis Pllana.

Sipas tij, menjëherë pas pranimit të informatës, janë angazhuar të gjitha njësitë relevante policore, si dhe njësitë e tjera të kërkim-shpëtimit, me qëllim të lokalizimit të personit.

“Rreth orës 13:00, Policia ka pranuar informatën se një person dyshohet se ka hyrë në ujë në Liqenin e Batllavës dhe më pas nuk është parë të dalë. Menjëherë pas pranimit të informatës, janë angazhuar të gjitha njësitë relevante policore, si dhe njësitë e tjera të kërkim-shpëtimit, me qëllim të lokalizimit të personit”, ka thënë Pllana.

Po ashtu ai tha se aktualisht, operacioni i kërkimit dhe shpëtimit është duke vazhduar. /Telegrafi/

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