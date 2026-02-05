Një person dyshohet se u godit me sëpatë nga familjari i tij në Deçan
Një person dyshohet se është lënduar rëndë me sëpatë nga një familjar i tij.
Ngjarja ka ndodhur në fshatin Isniq të Deçanit.
Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Gashi tha se Policia për rastin është informuar nga Qendra e Mjekësisë Familjare rreth orës 15:35.
Viktima është duke u trajtuar tash në Spitalin e Pejës për shkak të lëndimeve të marra.
“Rreth orës 15:35, Stacioni Policor është njoftuar nga QMF se është duke e trajtu një person të lënduar me mjet të fortë, sëpatë, i cili dyshohet se është lënduar nga një familjar. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Isniq të Deçanit. Personi i lënduar është dërguar në emergjencën e Pejës për shkak të lëndimeve që ka pësuar. Prokurorja e shtetit është njoftu me rastin dhe ka autorizuar që me rastin të merret sektori i hetimeve rajonale për shkak të peshës së veprës”, ka thënë Gashi.
Ndërsa zëdhënësi i Prokurorisë së Pejës, Shkodran Nikçi, ka deklaruar për Telegrafin se viktima është jashtë rrezikut për jetë.
"Ka ndodhur një rast i cilësuar si vrasje ne tentativë ne komunën e Deçanit. Viktima është jashtë rrezikut për jetë. Prokurorja e krimeve te renda ka autorizuar Policinë per lokalizimin dhe arrestimin e personit te dyshuar”, ka deklaruar Nikçi./Telegrafi/