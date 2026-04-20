Një nga vetëm 19 këto makina të ndërtuara ndonjëherë sapo është shitur për 520,000 dollarë
Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheetah, është shitur së fundmi në SHBA për 520,000 dollarë, që barazohet me rreth 470,000 euro.
E krijuar në vitet ’60 nga inxhinieri Bill Thomas, ajo u projektua si një rival i drejtpërdrejtë i Ferrari dhe Shelby Cobra.
Thomas kishte përvojë në ndërtimin e Corvette-ve për GM dhe e zhvilloi makinën me mbështetjen e programit të performancës së Chevrolet-it.
Cheetah u ndërtua mbi një shasi të lehtë krom-molibdeni dhe përdorte motor V8 Corvette, me një dizajn ku kabina ishte vendosur shumë prapa.
Prodhimi u ndërpre pas një zjarri në fabrikë dhe besohet se janë prodhuar vetëm rreth 20 ekzemplarë.
Një prej tyre, i pajisur më vonë me motor të fuqishëm 377 kubikësh, u shit së fundmi si një makinë e rrallë dhe historike për koleksionistët. /Telegrafi/